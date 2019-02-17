هدّاف ليفربول يحسمها: صفقة انتقال صلاح إلى "يوفنتوس" لن تتم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خرج هدّاف نادي "ليفربول" التاريخي الويلزي إيان راش عن صمته، معلقاً عن ما تمّ تداوله مؤخراً بشأن صفقة محتملة لإنتقال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى نادي "ليفربول" من نادي "يوفنتوس" مع 50 مليون يورو، مقابل إستفادة النادي الأخير من النجم المصري محمد صلاح.

فمن جهتهِ، اعتبر راش "أمر هذه الصفقة محسوماً وهي لن تتم"، مؤكداً أنّ "مدرب ليفربول يورغن غلوب لن يوافق أبداً على التخلي عن صلاح الذي سجل 36 هدفاً لفريقه الموسم الماضي من البريميرليغ، والذي يتصدر ترتيب الهدافين حالياً برصيد 17 هدفاً".

وأضاف: "أعتقد أنّ صلاح سيبقى في ليفربول، فالجماهير تحبه وهو في أحسن حالٍ هنا. لقد وقّع عقداً جديداً ولا أعتقد أنّ هذه الصفقة ستتحول إلى واقع".

في غضون ذلك، فقد وقع لاعب نادي "آرسنال" آرون رامسي، على عقد إنتقال حر إلى اليوفي لمدة 4 أعوام، ومن المقرر أن ينضمّ إلى صفوفه في الأول من يوليو/تموز المقبل. وحول هذه المسألة، لفت راش إلى أنّ "هذا الخيار صائب جداً، إذ أن رامسي هو الرجل الأمثل للبيانكونيري".

يذكر أن راش الذي لعب لليفربول وليوفنتوس خلال مسيرته الكروية، هو الهداف التاريخي للريدز برصيد 346 في كل المسابقات.

(إيان راش - Goal.com)

مصدر الصورة: Eurosport

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