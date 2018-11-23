يورغن كلوب يوجه إنتقاد لمدرب "الفراعنة" بسبب صلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتقد يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تصريحات المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بشأن رحيل محمد صلاح عن "الريدز".

حيث أشار كلوب في المؤتمر الصحفي المتعلق بمباراة ليفربول المقبلة أمام واتفورد ضمن لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي: إذا لم يحقق ألقابا في الأشهر المقبلة عليه أن يجد فريقا أو منتخبا آخر"

وأضاف كلوب : "لا أوافق على تلك التصريحات" .

كما أكد أجيري في تصريحات صحفية سابقة: " أن صلاح لن يستمر مع ليفربول كثيرا إذا لم يحقق الألقاب الجماعية".



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