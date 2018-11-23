بعد إقالته كمدربٍ لـ"الأهلي".. 3 أسماء مرشحة لخلافة كارتيرون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقب إقالة المدير الفني السابق لنادي الأهلي الرياضي المصري باتريس كارتيرون، بعد خروج النادي من البطولة العربية، بدأت التسريبات بأسماء المرشحين خلفاً لكارتيرون تتوالى. وبحسب المصادر المتابعة لهذا الملف، فإنّ "مجلس إدارة النادي يجري مفاوضاتٍ مع عددٍ من الشخصيات لتولي مهام تدريب فريق النادي، وفي مقدمتهم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب، بالإضافة للأوروجوياني دانييل كارينيو والأرجنتيني إدجاردو باوزا".

ولفت المصدر إلى أنّه "تمّ ترشيح البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، لمواطنه بيدرو بارني لتدريب الفريق. إلا أنّ الإدارة في النادي برئاسة محمود الخطيب تحفظت على الاستعانة به في الوقت الحالي، رغبةً منها في التعاقد مع اسم أكبر على غرار الثلاثي الفرنسي والأوروجوياني والأرجنتيتي".

وكان الأهلي ودّع بطولة كأس زايد للأندية العرب الأبطال لكرة القدم، بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، الأمر الذي أحرج إدارة النادي الأحمر، ودفعها لإقالة الفرنسي كارتيرون.

مصدر الصورة: رويترز

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