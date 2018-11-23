الأهلي المصري يقيل مدربه الفرنسي كارتيرون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نادي الأهلي المصري، إقالة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون عقب الخروج من كأس زايد للأندية العرب الأبطال لكرة القدم الخميس، وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي قبل أسبوعين.

وقال الأهلي في موقعه الرسمي في الإنترنت، إن مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب أقال كارتيرون ومايكل ليندمان مدرب الأحمال.

وقرر الأهلي الاعتماد على محمد يوسف كمدرب مؤقت، وتكليف سيد عبدالحفيظ بأعمال مدير الكرة لحين التعاقد مع مدرب وطاقم مساعد جديد.

وودع الأهلي كأس العرب من دور 16 بتعادله 1-1 مع مستضيفه الوصل الإماراتي الذي استفاد من التعادل 2-2 في مباراة الذهاب في مصر.

وسقط الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 3- صفر أمام الترجي التونسي بعدما انتصر 3-1 في القاهرة.

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