بعد مشوار امتد 20 عاما.. دروغبا يعتزل كرة القدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد مشوار امتد على مدار 20 عاما، أعلن ديدييه دروجبا ، نجم منتخب كوت ديفوار لكرة القدم الأربعاء اعتزاله اللعب.

ونشر الهداف التاريخي للمنتخب الإيفواري ، صاحب أكبر عدد أهداف كلاعب محترف في نادي تشيلسي الإنجليزي، صورة لنفسه عندما كان لاعبا صغيرا قبل إعلان اعتزاله.

وكتب دروجبا /40 عاما/ : "عندما أفكر في العشرين عاما الماضية من مشواري المهني، فإنني حين أنظر إلى هذه الصورة أفخر بما حققته كلاعب والأهم كيف أن هذه الرحلة شكلتني كرجل".

وسجل دروجبا مع نادي تشيلسي 164 هدفا خلال 381 مباراة وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا عام 2012، كما سجل 65 هدفا لمنتخبه الوطني.

وأمضى دروجبا الأشهر الثمانية عشر الأخيرة من مسيرته مع فريق فينيكس رايزنج الأمـريكي.

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