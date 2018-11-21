نيمار يطمئن الجماهير بعد إصابته أمام الكاميرون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قلل البرازيلي نيمار من خطورة إصابته التي تعرض لها خلال فوز منتخب بلاده بهدف على الكاميرون وديا، وقال إنه لا يعتقد أن الإصابة خطيرة.

مهاجم باريس سان جيرمان خرج بعد إصابة في الفخذ بعد مرور 7 دقائق من المباراة الودية التي أقيمت في إنجلترا.

نيمار لم يكن الوحيد المصاب من باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، حيث خرج زميله في النادي كيليان مبابي، مهاجم فرنسا، مصابا خلال انتصار بلاده على أوروجواي في لقاء ودي آخر.

نيمار على إنستجرام "شكرا لجميع من أرسل لي الرسائل يتمنى لي التعافي بسرعة. لا أعتقد أن الإصابة خطيرة".

وأبلغ رودريجو لاسمار طبيب البرازيل الصحفيين أن الفحص سيوضح تفاصيل الإصابة لكنه يعتقد أن الإصابة لن تُبعد نيمار طويلا وأكد اللاعب البرازيلي بنفسه هذا الأمر.

وخرجت البرازيل بالانتصار بهدف لبديل نيمار حيث سجل ريتشارليسون الهدف بضربة رأس رائعة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وحققت البرازيل بذلك انتصارها السادس في 6 مباريات منذ كأس العالم الأخيرة كما حافظت على شباكها نظيفة للمرة السادسة.

وقال نيمار "أنهينا العام بشكل سعيد بفضل المجهود الذي بذلناه حتى الآن. هذه المباريات الأخيرة كانت مهمة لنا للتعافي بعد إحباط كأس العالم".

وأضاف "لا نزال أقوياء ونتحلى بالتركيز ونبحث عن الأفضل".

ولم يكن نيمار الوحيد المصاب من باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، حيث خرج زميله في النادي كيليان مبابي، مهاجم فرنسا، مصابا خلال انتصار بلاده على أوروجواي في لقاء ودي آخر.

وسقط مبابي على كتفه بعد تدخل قوي من الحارس مارتن كامبانيا.

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