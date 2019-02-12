رامسي جنباً إلى جنب مع رونالدو في يوفنتوس قريباَ !

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقع لاعب أرسنال الويلزي الدولي آرون رامسي عقدا لمدة أربعة أعوام للإنضمام إلى صفوف فـريق يوفنتوس متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي في الأعوام السبعة الأخيرة في الأول من يوليو المقبل.

أكد النادي الإيطالي في بيان صدر الاثنين أن "إلى جانب كونه لاعبا مهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيجلب رامسي خبرته التي اكتسبها على الصعيد الأوروبي".

وسيصل ابن الـ 28 عاما إلى إيطاليا في الأول من يوليو المقبل مع نهاية عقده مع أرسنال في 30 يونيو، وسيبقى في صفوف السيدة العجوز حتى 30 يونيو 2023.

في المقابل ودع رامسي جماهير أرسنال في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها "لقد رحبتم بي عندما كنت مراهقا وكنتم إلى جانبي في الفترات الجيدة والصعبة التي مررت بها مع هذا النادي. بقلب حزين أودعكم بعد 11 عاما لا تصدق في شمال لندن. شكرا".

وأكد النادي الإيطالي أنه قد يدفع تكاليف إضافية تبلغ 3،7 ملايين يورو (4،1 ملايين دولار) قبل حلول العاشر من يوليو المقبل ما يجعله اللاعب البريطاني الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.

وسيخوض رامسي أول تجربة له خارج الملاعب البريطانية إذ بدأ مسيرته الاحترافية مع كارديف سيتي في عام 2007، قبل أن ينتقل مقابل 4,8 ملايين جنيه إسترليني إلى فريق "المدفعجية" في يوليو 2008. كما لعب بالإعارة لفريق نوتينغام فورست موسم 2010-2011 قبل أن يعود إلى النادي اللندني.

ويضع اللاعب الدولي الويلزي نهاية الموسم الحالي حدا لمسيرة مع "المدفعجية" استمرت 10 أعوام، بعدما أخفق في التوصّل إلى اتفاق جديد مع النادي اللندني خلال العام الأخير من تعاقده.

وأحرز رامسي مع أرسنال كأس أنكلترا أعوام 2014 و2015 و2017 ودرع المجتمع عامي 2014 و2015.

وسيصبح رامسي ثالث لاعب ويلزي يرتدي قميص "اليوفي" بعد مواطنيه الأسطوري جون تشارلز وإيان راش.

ودافع رامسي عن قميص منتخب ويلز في 58 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفا، وكان ضمن التشكيلة التي وصلت إلى الدور نصف النهائي في كأس أمم أوروبا 2016.

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