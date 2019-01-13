ايه سي ميلان يستعد للقاء يوفنتوس في جدة

أخبار الآن| جدة - المملكة العربية السعودية - (وكالات)

وصلت اليوم بعثة فريق "ايه سي ميلان" الإنكليزي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية وذلك استعدادا للقاء يوفنتوس في نهائي كأس السوبر الإيطالي.

حيث يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة المباراة المقررة يوم الأربعاء المقبل، وسيخوض يوفنتوس مباراة كأس السوبر الإيطالي بعدما نال الثنائية المحلية "الدوري والكأس"، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

ويأمل كل من الفريقين في الفوز باللقب للمرة الثامنة لينفرد بالرقم القياسي علما بأن كلا من الفريقين قد توج بلقب هذه المنافسة سبع مرات من قبل.

وكان لاتسيو قد توج بلقب كأس السوبر الإيطالي في آخر نسخة بالفوز على يوفنتوس 3-2.

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