ليفربول يعلن خضوع ماني لجراحة في اليد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن خضوع لاعبه السنغالي ساديو ماني لتدخل جراحي، بعد الإصابة التي تعرض لها في اليد خلال مشاركته مع منتخب بلاده بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وشارك ماني في فوز منتخب بلاده على السودان بنتيجة 3-0، السبت الماضي، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، قبل أن يغيب عن مباراة المنتخب ذاته، الثلاثاء، في الجولة الرابعة، بسبب تعرضه لإصابة في اليد خلال التدريبات.

ونشر النادي الإنجليزي بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه نجاح التدخل الجراحي الذي خضع له المهاجم السنغالي.

وأكد ليفربول أن ساديو ماني سيخضع للاستشفاء خلال اليومين المقبلين، قبل أن يخوض الفريق مباراته ضد هدرسفيلد تاون، السبت، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن ثلاثي ليفربول المصري محمد صلاح والهولندي فيرغيل فان ديك والغيني نابي كيتا تعرضوا للإصابة أيضا خلال مشاركاتهم مع منتخباتهم في التوقف الدولي.



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