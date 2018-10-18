آرسين فينغر يكشف موعد عودته إلى التدريب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن آرسين فينغر المدير الفني السابق لآرسنال أنه سيعود للتدريب بداية من يناير القادم، لكنه لا يعرف وجهته المقبلة بعد.

وترك المدرب الفرنسي النادي الإنجليزي نهاية الموسم الماضي بعد مشوار حافل امتد لمدة 22 عاماً، وارتبط اسمه بعدة أندية ومناصب مختلفة في الآونة الأخيرة.

وقال فينغر في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "أعتقد أني سأعود قريباً، أعتقد أن ذلك سيكون في الأول من يناير، لكني لا أعرف أين."

وأضاف: "حصلت على الراحة وبات جاهزاً الآن للعودة إلى العمل، هنالك اتحادات اتصلت بي من أجل الإشراف على منتخباتها."

وقال أيضا: "لا استبعد العمل في اليابان مرة أخرى، بفضل 22 عاماً في آرسنال أملك خبرات على عدة مستويات وهنالك طلب علي من شتى أنحاء العالم".

وسبق لفينغر العمل في الدوري الياباني حينما أشرف على نغويا غرامبوس إيت قبل توليه قيادة آرسنال عام 1996.

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