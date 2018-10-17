ماذا اشترط ليفربول لانتقال صلاح إلى أسبانيا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( دون بالون )

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية مساء الثلاثاء، عن موافقة نادي ليفربول بشكل مبدئي، على رحيل النجم المصري محمد صلاح وذهابه إلى بطولة الليغا من بوابة ريال مدريد وبرشلونة، ولكن بشرط دفع القيمة المالية المطلوبة.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن الدولي المصري محمد صلاح الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، والذي أنهى الموسم الماضي بأرقام رائعة للغاية مع ليفربول، حيث سجل 44 هدفاً و16 تمريرة حاسمة، يريد ترك الفريق الإنجليزي والذهاب إلى الدوري الإسباني.

وأشارت إلى أن إدارة نادي ليفربول الانجليزي ، لا تمانع فكرة بيع النجم المصري محمد صلاح إلى أحد قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، ولكن بشرط دفع 160 مليون يورو.

وكان النجم المصري محمد صلاح الذي كان مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 والأن للكرة الذهبية، قريباً للغاية من الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المنصرم، ولكن رفض يورجن كلوب مدرب ليفربول التخلي عن خدماته.

جدير بالذكر أن محمد صلاح لاعب نادي روما الإيطالي السابق، لم يصل إلى قمة مستواه مع نادي ليفربول الإنجليزي في الموسم الجاري، حيث 3 أهداف فقط حتى الأن في بطولة البريميرليج بعد مرور 9 جولات.

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