قناع "المحارب" من أديداس لنجم يوفنتوس باولو ديبالا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صنعت شركة "adidas" الألمانية، بالتعاون مع المصمم الصيني زيهونغ وانغ، قناعا للمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.

واعتاد ديبالا على الاحتفال بأهدافه بطريقة وضع يديه على وجهه، بشكل يصبح خلاله أشبه بقناع المصارعين والمحاربين، وعلى هذا الأساس صنع القناع.

وكشف باولو ديبالا، في وقت سابق، بأن سر احتفاله بهذه الطريقة، هو عشقه وولعه بفيلم "المحارب" الشهير، الذي كان بطولة النجم راسل كرو، وهو يرتدي في هذا الفيلم قناعا يستخدمه في الحرب، ومنه استوحى ديبالا الفكرة.

وقال النجم الأرجنتيني: "قناع ديبالا معناه بسيط جدا. إنه قناع مصارع!... حين نعاني، أحيانا يجب علينا ارتداء قناع المحارب لنكون أقوى، دون أن نفقد ابتسامتنا، و لطفنا"!



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