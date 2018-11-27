برشلونة يبدأ رحلة استعادة نيمار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب )

اتخذ نادي برشلونة الإسباني أولى خطواته لاستعادة لاعبه السابق البرازيلي نيمار، الذي رحل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيمار اتفق مع إدارة باريس سان جيرمان على الرحيل الصيف المقبل، بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت: "تم الاتفاق على رحيل نيمار مقابل 200 مليون يورو، حيث بدأ بالفعل نادي برشلونة أولى محادثاته مع إدارة باريس لضمه". وأشار التقرير، إلى أنه في حالة عدم إنهاء برشلونة الصفقة، فإن اللاعب البرازيلي سينتقل إلى صفوف ريال مدريد.

ورحل نيمار لصفوف الـPSG في صيف 2017، بعدما كسر بطل فرنسا الشرط الجزائي في عقد البرازيلي، الذي بلغت قيمته 222 مليون يورو.

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