ليفربول يتغزل في محمد صلاح باللغة العربية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي وافق امس الثلاثاء بفيديو أثار إعجاب عشاق النادي في المنطقة العربية..

وبموسيقى عربية، بدأ الفيديو بوصف ملعب أنفيلد على أنه "المعقل"، وتثمين دور كل لاعب في الفريق بدءا من "المنقذ" أليسون بيكر، وفيرجيل "العملاق" وهندرسون "القائد"، ومدرب الفريق يورغن كلوب الذي وصفه بـ "العقل المدبر"، ومحمد صلاح "المبدع"، وروبرتسون "القلب الشجاع"، وفيرمينيو "القناص"

وانتهى الفيديو بلقطة لصلاح من الخلف، مع اقتباس بيت للشاعر أحمد شوقي الذي قال فيه:"إِنَّ الَّذي مَلَأَ اللُغاتِ مَحاسِنًا..جَعَلَ الجَمالَ وَسَرَّهُ في الضادِ"، لكن النادي فضل تحريف الكلمة الأخيرة إلى "الصاد"، في إشارة إلى أول حرف في "صلاح". واختتم النادي بشعاره الدائم " لن تسيروا وحدكم أبدا".

ويحتفل العالم بيوم اللغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام تخليدا للقرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.



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