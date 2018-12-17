قمة بايرن ميونيخ وليفربول تتصدر مواجهات دور 16 لدوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن مواجهات من العيار الثقيل تعد بالكثير من المتعة والإثارة.

أبرز المواجهات تلك التي ستجمع بين ليفربول الإنجليزي وصيف البطل في العام الماضي مع بايرن ميونيخ الألماني ، كما سيكون يوفينتوس الإيطالي أمام اختبار صعب للغاية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني ، فيما وقع ريال مدريد في مواجهة سهلة نسبيا امام أياكس أمستردام الهولندي ، على أن يواجه برشلونة الإسباني ليون الفرنسي العنيد.

ويواجه مانشستر يونايتد غريمه سان جيرمان ويلاقي مانشستر سيتي فريق شالكه ،ويصطدم بوروسيا دورتموند مع توتنهام أما اللقاء الاخير فيجمع روما وبورتو.

واقيمت القرعة بمدينة نيون السويسرية وشارك فيها الإسباني لويس جارسيا، نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد السابق واللاعبة الفرنسية لورا جورج.

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