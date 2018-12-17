إليكم أبرز 10 رياضيين تم البحث عنهم عبر "غوغل" في العام 2018

... رونالدو خارج التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا خلت التشكيلة التي اعلنها الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" للجولة الخامسة لبطولة دوري ابطال اوروبا من اسم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

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