ميسي يقضي إجازة عائلية في دبي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وصل مهاجم المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي أمس الجمعة إلى مدينة دبي في زيارة عائلية، وقام بزيارة عدد من معالمها السياحية على رأسها مشروع دبي باركس آند ريزورتس.



واستغل النجم العالمي فترة التوقف الدولية لمباريات المنتخبات العالمية الودية والأوروبية الرسمية (دوري أمم أوروبا)، من أجل إحضار عائلته للاستمتاع بدبي ومعالمها البارزة والتي سبق أن زارها من قبل خلال مؤتمر دبي الرياضي العالمي قبل عامين، وذلك من أجل العودة بروح جديدة إلى التنافس المحلي والخارجي مع فريقه برشلونة.



ويتصدر ميسي البالغ من العمر 31 عاماً قائمة الهدافين في دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد تسعة أهداف بالمشاركة مع زميله في الفريق لويس سواريز بالرقم ذاته، في حين يتربع البارسا على قمة الدوري برصيد 24 من 12 جولة بفارق نقطة عن فريقي إشبيلية وأتلتيكو مدريد.



ويغيب ميسي حالياً عن تشكيلة التانغو بعد أن فضل مدرب المنتخب ليونيل سكالوني استبعاده من المباريات الودية، لمنحه الراحة والاستعانة به في المنافسات الرسمية.

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