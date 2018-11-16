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مصر تحسم مواجهة تونس وتتصدر المجموعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قاد النجم محمد صلاح فوزا مثيرا لمنتخب مصر مساء الجمعة على حساب تونس بهدف قاتل سجله في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2.

والتقى المنتخبان في ملعب برج العرب بالأسكندرية ، واتسمت المباراة بالنِّدِّية حتي اللحظات الاخيرة التي حسمها نجم ليفربول بهدفه ليتصدر المنتخب المصري المجموعة مما يجعله في التصنيف الأول خلال قرعة  الفرق المشاركة بكأس الأمم الأفريقية القادمة .
 
وكان لقاء الذهاب بينهما في استاد رادس انتهى بفوز تونس بهدف في يونيو 2017، 

 

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