ليفربول يسعى لضم ديمبلي إلى صفوفه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي يسعى بقوة لضم النجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية, لتعزيز القوة الهجومية للفريق.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية , ويستعد ليفربول لتقديم عرض "قياسي" بقيمة قُدرت بنحو 85 مليون جنيه إسترليني اي (ما يعادل 111 مليون دولار)، من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب الشاب. كما أضافت التقارير أن إدارة "الريدز" ستتواصل قريبا مع نظيرتها في برشلونة من أجل تقديم العرض ومناقشة تفاصيله.

ويحتل أبناء المدرب يورغن كلوب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

وكانت صحيفة "سبورت" قد كشفت أن هناك انقلابا في برشلونة على ديمبلي، بسبب ارتكابه عددا من المخالفات خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن اللاعب لا يطلع الجهاز الطبي على أي ألم يشعر به من أجل المشاركة في المباريات، كما أنه يتأخر دائما عن موعد التدريب، ويتناول الوجبات السريعة.

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