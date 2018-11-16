الإتحاد الإنكليزي يكرم النجم واين روني في أخر مواجهاته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت المواجهة الودية بين المنتخب الإنجليزي ونظيره الأمريكي التي انتهت بثلاثيةٍ نظيفة لإنجلترا تكريمَ نجم وهداف المنتخب الإنكليزي التاريخي واين روني الذي يظهرُ للمرة الأخيرة دولياً مع منتخبه.

ودخل روني في الدقيقة السابعة والخمسين وسطَ تصفيقٍ حار من الجماهير ليُسدلَ الستار في سنِ الثالثة والثلاثين عن مسيرةٍ حافلة مع المنتخب الإنكليزي خاضَ خلالها مئةً وعشرين مباراة دولية وسجل ثلاثة وخمسين هدفا وشارك في ثلاثِ نهائيات لكأسِ العالم ومثلِها في كأس أوروبا.

وقرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم استدعاء روني الى هذه المباراة الودية تكريما لمسيرة لاعب دي سي يونايتد الأميركي حاليا وايفرتون ومانشستر يونايتد سابقا، كونه أفضل هداف في تاريخه (53 هدفا)، قبل اعتزاله اللعب دوليا في آب/أغسطس 2017.

وخاض روني مباراته الدولية الـ119 قبل عامين في منتصف حملة تأهل إنكلترا الى نهائيات مونديال روسيا 2018 حيث وصلت الصيف المنصرم بتشكيلة شابة الى نصف النهائي، محققة ما عجز عنه "الجيل الذهبي" في البطولات الكبرى، حيث انتهى مشواره عند ربع النهائي على أقصى حد.

ومنح المدرب غاريث ساوثغيت الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب أبرزهم النجم الواعد لبوروسيا دورتموند الألماني جايدون سانشو (18 عاما) الذي خاض مباراته الدولية الأولى في تشكيلة شابة جدا ضمت على الخصوص ديلي ألي (22 عاما) وهاري وينكس (22 عاما) وترينت ألكسندر-أرنولد (20 عاما) وبن تشيلويل (21 عاما).

كما منح ساوثغيت فرصة المباراة الدولية الأولى لقطب دفاع برايتون لويس دانك (26 عاما) ومهاجم بورنموث كالوم ويلسون (26 عاما)، وسجل الأخير الهدف الثالث. وضغطت إنكلترا منذ البداية وخقلت العديد من الفرص الخطرة عبر توغلات سانشو وجيسي لينغارد وألي وتحركات ويلسون.

وأثمرت السيطرة الإنكليزية هدفا في الدقيقة 26 عبر مهاجم مانشستر يونايتد لينغارد بتسديدة رائعة من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس براد غوزان. وعزز الإنكليز تقدمهم بعد دقيقة واحدة عندما مرر سانشو كرة إلى ألكسندر-أرنولد تابعها بيمناه داخل المرمى (27).

وكاد روني يهز الشباك من تسديدة قوية (71)، كما أكد لجماهير ويمبلي أنه لم يخسر رؤيته الثاقبة على أرضية الملعب من خلال تمريرة رائعة لروبن لوفتوس تشيك لم يستغلها الأخير (74). وختم ويلسون المهرجان عندما تلقى كرة من فابيان ديلف تابعها داخل المرمى مفتتحا غلته التهديفية الدولية في أول مباراة دولية.

وأهدر روني بعد ذلك فرصتين في الوقت بدل الضائع. وتخوض انكلترا قمة مرتقبة الأحد المقبل ضد ضيفتها كرواتيا على ملعب ويمبلي ضمن الجولة الرابعة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

ويتقاسم المنتخبان المركز الثاني برصيد 4 نقاط لكل منهما بفارق نقطتين خلف إسبانيا المتصدرة. وتحتاج كل من انكلترا وكرواتيا إلى الفوز لحسم بطاقة المجموعة إلى المربع الذهبي، في حين أن تعادلهما سيصب في مصلحة الإسبان.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول الى نهائيات تقام بين الخامس من حزيران/يونيو المقبل والتاسع منه. وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقي المنتخبان الخاسران في مباراة لتحديد المركز الثالث.

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