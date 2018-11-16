راموس يتعرض لإصابة في الفخد ويغادر معسكر المنتخب

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - دبي (صحف)

تعرض قائدُ المنتخب الإسباني سيرجيو راموس لإصابةٍ في فخدهِ خلال مُعسكرِ المنتخب أثناء لقائه أمام كرواتيا مساء الخميس الماضي

ومن المتوقع غياب راموس عن مباراةِ المنتخب الودية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم الاحد القادم بسببِ هذه الإصابة ،حيث شعر مدافع ريال مدريد بألم في الفخذ خلال مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا، والتي هزم فيها الإسبان بنتيجة 2-3 .

ومن المتوقعِ أيضاً أن يشكلَ غياب راموس ضربةً قوية لخطِ الدفاع المدريدي الذي يعاني من عدةِ إصابات لـلاعبين النادي. وأعلن حساب المنتخب الإسباني على موقع "تويتر" أن النجم الإسباني سيغادر بعثة المنتخب بسبب الإصابة.

وقال أيضاً إن قائد "لا روخا" يعاني من هذه الإصابة لأسابيع، ولكنه استمر باللعب مع ناديه ريال مدريد خلال الفترة "المتقلبة" التي شهدها الفريق في الآونة الأخيرة.

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