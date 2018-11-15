الدوري الإنجليزي يقرر استخدام تقنية الفيديو الموسم القادم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " البريميرليج" يوم الخميس أن أندية البطولة وافقت من حيث المبدأ على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في الموسم القادم.

وأضافت الرابطة في بيان عقب اجتماع للأطراف المعنية بتقديم طلب رسمي للفيفا من أجل إستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الموسم المقبل".

وتم موافاة الأندية الإنجليزية بآخر تحديث يتعلق بتجارب استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد مع مناقشة تفصيلية لنماذج مهمة من استخدام تلك التقنية في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وجاء الدفع بهذه التقنية بعد أن صوتت الأندية بالإجماع ضد استخدامها في دوري الأضواء بإنجلترا في موسم 2018-2019 ووافقت بدلا من ذلك على استمرار تجربة النظام.

اقرأ أيضا:

ليفربول يسعى لضم ديمبلي إلى صفوفه