رونالدينيو يخطط لافتتاح أكاديمية كرة قدم في جدة

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يخطط النجم البرازيلي رونالدينيو لافتتاح أكاديمية لكرة القدم في مدينة جدة السعودية في وقت ما من العام المقبل .

وظهر رونالدينيو خلال منتدى ميسك العالمي في السعودية وألقى على خشبة المسرح محاضرة في نهاية جلسات اليوم الاول بعنوان الانضباط - والمرح - من العمل الجماعي.

وأكد النجم البرازيلي أن أولئك الذين يريدون أن يكونوا لاعبين في يوم ما ، يبذلون كل ما يستطيعون ويتابعون أحلامهم .



وقال عن مسيرته مع الأندية الأوروبية باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان ، والفوز بكأس العالم عام 2002 مع المنتخب البرازيلي: "كنت محظوظا بما يكفي لأن أكون في فريق فيه كل هؤلاء النجوم". "كنا نحترم بعضنا البعض.

"كان الأمر رائعاً بالنسبة لي ، لأن تاريخي مع هذا الفريق واللاعبين كان جميلاً: أنا كنت أعشقهم وألعب معهم وأحقق الفوز والألقاب"

وقال رونالدينيو إنه يشعر بالامتنان لموهبته التي منحها الله. "خلال مسيرتي المهنية كان لدينا خطة ، وعملت بجد دائمًا. لقد منحني الله امتياز لعب كرة القدم. كان ذلك ممتعا بالنسبة لي، لقد أحببت دائمًا أن يكون لديّ كرة حولي".



نصيحته للجمهور؟ أكد نجم برشلونة السابق : "قم بالتدريب وإعداد نفسك جيدا، وساعد زميلك في الفريق ، "التواضع مهم. حاول أن تبقى متواضعًا. "

وقال أيضا: "التدرب بجد ، والمحاولة قد ما تستطيع وعدم الخوف من الفشلأهم مفاتيج الفوز"، "لقد فشلت في الكثير من الأوقات", "كرة القدم هكذا. لا يمكنك الفوز دائما. عليك البحث عن دروس من الهزائم وعدم فقدان الأمل ".

والآن بعد أن أعتزل لعب كرة القدم، رونالدينيو مهتم كثيرا بالعودة لأجواء اللعبة مؤكدا أن لديه أكاديميات لكرة القدم. هذا ما يفتخر به ، وهو من أمر يجعله سعيدا أن يعطي كرة القدم شيء مما أعطته له وقدمته خلال سنوات طويلة.





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