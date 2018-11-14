مارادونا ينفي مهاجمته لميسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، أن يكون قد هاجم ميسي في وقت سابق من العام الجاري, موضحاً أنهم أصدقاء ولايمكن أن يتحدث عن صديقه بسوء في العلن

كما اعتبر مارادونا أن ميسي لاعب ظاهرة, وهو واثق من عودته إلى منتخب بلاده، بعدما قرر الابتعاد عنه إثر الإقصاء المرير من منافسات كأس العالم 2018.

وكانت تقارير صحفية قالت إن ميسي (31 عاما) لن يشارك في المباريات الودية لمنتخب بلاده، خلال ما تبقى من العام الجاري.

وعانت الأرجنتين في كأس العالم الأخير في روسيا، وخرجت بعد أداء هزيل من دور الـ16 على يد المنتخب الفرنسي، الذي شق طريقه بنجاح وتوج باللقب.

وقال مارادونا في تصريحه لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أن ميسي سيعود مستقبلا إلى المنتخب. سنرى ماذا سيحدث، لكن إذا لم يعد، فسنكون في ورطة".

وسبق لنجم برشلونة الإسباني اعتزال اللعب دوليا بعد خسارة لقب كوبا أميركا ضد تشيلي عام 2016، لكنه تراجع عن قراره وعاد لصفوف المنتخب لاحقا.

ولعب ميسي 128 مباراة مع الأرجنتين سجل خلالها 65 هدفا، ليصبح صاحب الكرات الذهبية الخمس الهداف التاريخي للمنتخب، إلا أنه فشل في تحقيق إنجاز كبير معه.

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