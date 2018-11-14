صلاح يستعرض عضلاته بعد انضمامه لمعسكر الفراعنة



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

نشر اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح صورة عبر حسابه الشخصى "فيسبوك" استعرض فيها عضلات بطنه خلال قيامه بتدريبات داخل مركز رياضي بعد انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطنى استعدادًا لمواجهة تونس، الجمعة المقبل، فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتفاعل مع الصورة أكثر من 127 ألف شخص، خلال 3 ساعات فقط من نشرها، وكتب أكثر من 8 آلاف شخص تعليقات تفاوت بين الإعجاب والاستغراب.

ويأتي نشر هذه الصورة بعد نشر جناح ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء صورة على موقع توتير أثارت، جدلًا واسعًا لاحتوائها على علامة أحد أشهر شركات المنتجات الجنسية في العالم.

وقد توالت ردود الأفعال ما بين الضحك والاستغراب والدهشة. وكتب نجم ليفربول على الصورة: "السفر متخفيا"، في إشارة للقناع الذي يرتديه في الصورة، والذي قد يعبر عن رغبته بالابتعاد عن الأنظار خلال الرحلة إلى مصر.

وظهر صلاح في صورة "السيلفي" الذي التقطها مرتديا قميصا أسودا عليه شعار "بلاي بوي"، بعبارة "بلاي بوي بروجيكت" أو "مشروع بلاي بوي" وهي مكتوبة بأحرف معكوسة. وجاءت مئات التعليقات من متابعي الصفحة مستغربة من اختيار صلاح لارتداء هذا القميص، وعلق أحدهم: "الرجاء إخفاء شعار بلاي بوي.. أنت مثال أعلى للملايين".

إقرأ أيضاً:

محمد صلاح يرتدي قميصا مثيرا للجدل

الحكم على اللاعب السابق أبو تريكة بالسجن لمدة عام