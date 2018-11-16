كريستيانو رونالدو يقرر الارتباط رسمياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الزواج رسميا من صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، بعد سنتين من الحياة المشتركة. حيث أن كريستيانو رونالدو، طلب هذا الأسبوع الزواج من صديقته جورجينا، ووافقت الأخيرة على طلب اللاعب البرتغالي.

وقال مصدر مقرب من جورجينا: أن خبر طلب كريستيانو للزواج من جورجينا والذين يعرفون التفاصيل عددهم قليل جدا والخبر المؤكد الآن أن جورجينا قامت بقياس عدة فساتين للزفاف". وارتبط رونالدو بعلاقة مع جورجينا منذ يونيو 2016، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا.

واستغل كريستيانو رونالدو، العطلة التي حصل عليها في فترة التوقف الدولي، ليقضي أياما مع صديقته جورجينا، في العاصمة البريطانية لندن، وحضور مباراة ضمن البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين.



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