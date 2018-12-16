"فيفا" تكشف عن قائمتها.. إليكم أفضل 10 لاعبين للعام 2018

... رونالدو، ميسي ونوير في القائمة النهائية للكرة الذهبية أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة كرة الفيفا الذهبية عن قائمتها النهائية والتي ضمت أسماء ثلاثة مرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم 2014.

... الدول الاكثر و الاقل فساد في العالم اصدرت منظمة الشفافية الدولية قائمتها السنوية 2010 حول الدول الاكثر شفافية

... الفيفا يصدم العرب والجزائريين ! رغم التألق في المونديال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يصدم الجزائريين!

... مدرب ميلان يحمل لاعبيه خسارة الفريق الأخيرة حمّل المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي جينارو غاتو سو، لاعبي فريقه مسؤولية الخسارة الكبيرة 1-3 التي تعرضوا لها على ملعب أولمبياكوس اليوناني

... رسميا.. مصر تطلب استضافة كأس أمم إفريقيا 2019 تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم امس الخميس بطلب إلى الاتحاد الإفريقي للعبة لتنظيم كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.