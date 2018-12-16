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"فيفا" تكشف عن قائمتها.. إليكم أفضل 10 لاعبين للعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر موقع "رياضة.كوم" قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم خلال العام 2018، وذلك وفقاً للتصنيف الرسمي للإتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا"، وهي على النحو التالي:

قائمة بأفضل 10 لاعبي كرة القدم للعام 2018
اللاعب المركز
موديريتش الأول
كريستيانو رونالدو الثاني
محمد صلاح الثالث
مبابي الرابع
ليونيل ميسي الخامس
غرزيمان السادس
هازارد السابع
دي بروين الثامن
فاران التاسع
هاري كين العاشر

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