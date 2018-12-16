"فيفا" تكشف عن قائمتها.. إليكم أفضل 10 لاعبين للعام 2018
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
نشر موقع "رياضة.كوم" قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم خلال العام 2018، وذلك وفقاً للتصنيف الرسمي للإتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا"، وهي على النحو التالي:
|اللاعب
|المركز
|موديريتش
|الأول
|كريستيانو رونالدو
|الثاني
|محمد صلاح
|الثالث
|مبابي
|الرابع
|ليونيل ميسي
|الخامس
|غرزيمان
|السادس
|هازارد
|السابع
|دي بروين
|الثامن
|فاران
|التاسع
|هاري كين
|العاشر
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