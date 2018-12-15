تعرفوا إلى أسوأ 10 مدربين قادوا أندية كرة القدم للعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرةٌ هي الأندية والفرق التي تألقت في عالم الكرة المستديرة خلال العام 2018، مضيفة إلى سجلاتها المزيد من الإنتصارات. في المقابل، هناك فرق أيضاً لم تحصد سوى الخيبات والخسارة. الأمر هذا لا ينحصر فقط في أداء اللاعبين، بل يتعلق أيضاً بالمدربين الذين لهم الدور الأكبر والأبرز في قيادة الفريق نحو كل إنتصار.

وفي هذا الصدد، نشر موقع "رياضة.كوم" قائمة بأسوأ 10 مدربين تولوا قيادة أندية أو منتخبات كرة القدم خلال العام 2018، وهم:

قائمة بأسوأ 10 مدربين تولوا قيادة أندية أو منتخبات كرة قدم في 2018 أسماء المدربين إسم النادي/المنتخب أنتونيو كونتي تشيلسي جانارو كاتوزو إنتر ميلان فيرناندو هييرو المنتخب الإسباني نيكو كوفاتش بايرن ميونخ خوسيه بيكرمان المنتخب الكولومبي يواخيم لوف المنتخب الألماني تيتي المنتخب البرازيلي لوبيتيجي ريال مدريد جوزييه مورينيو مانشتسر يونايتد سامباولي المنتخب الأرجنتيني

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