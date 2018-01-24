قائمة بأجمل 10 نساء في العالم لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في أي حديث عن الجمال لن تجد اتفاقا بين جميع الآراء، فالنظرة الى الجمال وهنا نتحدث عن الجمال الأنثوي، نسبية بحتة، ولا يخلق الإختلاف في الجنس اي نوع من المفاضلة ما بين السمراء والشقراء أو الطويلة والقصيرة.. الأنوثة توليفة من الشكل والطباع والهندام، وكل فتاة تمتلك قسطا من الجاذبية يمنحها التميز عن سواها ونيل إعجاب الآخرين.

إذا، ليس هناك أي مقياس واضح لتحديد الجمال، وبسبب ذلك قام موقع Wonderslist بإجراء تصويت عبر الشبكة وبعض الدراسات الاستقصائية لتحديد أجمل عشر نساء في العالم، مع العلم أن النساء الموجودات في القائمة ذكيات ومثيرات ومخلصات جدا لأعمالهن:

إقرأ: لجذب النساء إليك.. عليك اتباع هذه الخطوات الـ10

في المرتبة العاشرة: Taylor swift - USA

المغنية الأكثر شعبية في العالم، فقد وضعت سويفت نفسها في مرتبة عالية تفوقت فيها على الجميع، حيث يصفها عشاقها بالجميلة من الداخل والخارج.

9- Selena Gomez - USA

مرة أخرى تحجز غوميز مكاناً لها بين الجميلات العشر الأوائل في العالم، بعد أن كانت الفتاة الأكثر جمالا بين العشر فتيات الأوائل في التصنيف الماضي أما اليوم فهي بين أجمل عشر نساء.

8- Liza Soberano - Philippines

الممثلة الفلبينية الأمريكية تأتي في المرتبة الثامنة هذه المرة، بعد أن كانت في المرتبة الثانية في التصنيف الماضي، صاحبة أجمل وجه في العالم بابتسامة جذابة تعد وجه العلامة التجارية لماركة Maybelline.

7- Emma Watson - UK

الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية احتلت المركز السابع لهذا العام، فتاة في السابعة والعشرين من عمرها بدأ مشوارها على طريق الشهرة مذ كانت في الحادية عشرة من خلال مسلسل هاري بوتر.

6- Pryanka Chopra - India

نجمة بوليود ذات الرابعة والثلاثبن عاما، جاءت في المرتبة السادسة وهي تعد من أكثر الجميلات شعبية في العالم عبر منصات التواصل الإجتماعي، عدا عن كونها الممثلة الأكثر شعبية في الهند.

5- Im Jin-ah – South Korea

أتت الكورية الجنوبية التي تعرف على المسرح باسم نانا، في المرتبة الخامسة، حيث مثلت في العديد من الأفلام الصينية، صاحبة أحد أجمل الوجوه في العالم، عدا عن كونها أجمل إمرأة في كوريا الجنوبية.

4- Alexandra Daddario – USA

صاحبة العينين الزرقاوين الأكثر سحراً في العالم، أتت في المركز الرابع وتعد أفضل خيار في هذه القائمة، عدا عن جمال أنوثتها الطاغي، إلا أن دادوريا تتحدث الهنغارية والألمانية والإيطالية والإنجليزية بطلاقة.

3- Fahriye Evcen – Turkey

أتت فهرية في المرتبة الثالثة من القائمة صاحبة العيون الساحرة والملامح المحفورة بشكل جميل وأخاذ، حيث تستطيع ابتسامتها أن تسرق قلبك، بالإضافة لذلك تتحدث لغات عديدة كالألمانية والإسبانية والإنجليزية والتركية

2- Taylor Hill – USA

فتاة الإحدى وعشرين سنة جاءت في المرتبة الثانية، عارضة الأزياء الأميركية الملقبة بملاك الموضة تطمح للوصول إلى المرتبة الأولى كونها اليوم الأكثر طلباً في مجال عرض الأزياء.

1- Beyoncé – USA

الأمريكية السمراء بعمر الخامسة والثلاثين أتت بالمركز الأول اليوم خليفة لأنجلينا جولي و إيما واتسون وغيرهما ممن حصلن على ذات المرتبة سابقاً، لكن اليوم تعد بيونسي سيدة اللحظة ببريقها المميز، فهي تعد أداة قياس في الموضة لعدد كبير من النساء حول العالم.

إقرأ أيضا: 4 مشاهير.. مثلوا إعلانات للسجائر وماتوا بالسرطان (صور)