لجذب النساء إليك.. عليك اتباع هذه الخطوات الـ10

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

المرأة عالم بحد ذاته، واسعو الأفق والخائضون غمار المجهول لم يتمكنوا بعد من فهم معالمه، ولكن لا بد لمن يريد اكتشافه والعيش فيه من أن يحمل بوصلة وان يحترم تلك الطبيعة التي يقدم على سبر أغوارها، وإن كنت من هؤلاء فإليك هذه الخارطة التي لا بد لك من الإهتداء بها إن كنت لا تريد الضياع.

المعاملة برقة

الرقة في التعامل تبرز هويتك الرجولية وتظهر طبيعة التكوين والتباين بينكما، فأهم عنصر من عناصر الاستحواذ على إعجاب النساء هو تعاملك الرقيق معهن، فالرجل في نظر الأنثى هو من يقدِّر أنوثتها.

السيدات أولا

منح النساء الأولوية ليس مسألة إتكيت فحسب، عليك فقط تقديمها على نفسك في أي فرصة تسمح لك بذلك. فأنت في هذه الحالة لن تكسب ود الفتاة التي ترافقك فقط، بل ستكسب ود أخريات انتبهن لما قمت به.

ساعدها

أكثر ما تشتكي منه المرأة هو ظن الرجل أن الأعمال المنزلية هي حكر على المرأة، وأحد أحلام النساء أن يجدن رجلاً يدخل إلى المطبخ لغير شرب الماء مثلا، عاونها فيما تتقنه من أعمال المنزل. إغسل كأساً أنت استخدمته بدلاً من وضعه في الحوض.

اهتماماتها

حاول أن تخلق جسرا بين عقلك وعقلها واحترم اهتماماتها مهما كانت بسيطة أو سطحية، فمن منا لا يملك أمراً تافهاً يحبه فعندما تراك النساء مقدراً لاهتماماتهن سيشاركونك كل تفاصيلهن.

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متطلباتها

حقق متطلباتها على سبيل الهدية وليس على سبيل الواجب. فالمرأة تعشق الهدايا، وعندما تراك النساء كثير الهدايا سيأخذن عنك انطباعاً بأنك كريم، وإن سألت عن أكثر الخصال التي تحبها المرأة في الرجل ستقول لك "الكرم"

التخصيص

الكل يحب الظهور والتميز، لكن الفتيات يشبهن الفراشات في عشقهن للأضواء، حاول أنت بلباقتك أن تسلط الضوء عليها من خلال تمييزك لها عن الأخريات، فعلى كل المحيطين في رحلة أو احتفال أن يشعروا بأن الفتاة التي برفقتك بغض النظر عن صفتها مميزة عن كل الفتيات الأخريات، وذلك من خلال معاملتك لها باهتمام بصوت منخفض بتلبية الاحتياجات..إلخ، هذا سيجعل أي فتاة من الحاضرات تتمنى أن تكون مكانها.

النقاش

الحديث هنا عن مســألة يعاني منها معظم الرجال وهي الرأي والرأي الآخر، عليك لحل الامر أن تفتح لهن باباً دائماً للنقاش في أي أمر. فهن يكرهن النظرة الفوقية الذكورية، ويتحولن إلى العناد مباشرة إن حاولت فرض رأيك، لكن بالنقاش تستطيع تنفيذ رأيك وفي عيونهن نظرة إعجاب.

الإنتقاد

إنتقادك لها يجب أن يكون مدروساً وبشكل خاص بينك وبينها، هذا سيعطي الأمر صيغة جدية ويشعرها بأهميته، كما سيجعلها تشعر بأن مشاعرها ذات مكانة عالية لديك ويدفع النساء الباقيات للوثوق بك إن تنبَّهن إلى الأمر.

الذكريات

هذا ما نستطيع أن نسميه حافة الوادي.. فعليك أن تكون متيقظاً لكل مناسبة وذكرى، عيد مولدها خطط له مع صديقاتها من دون علمها إن لزم الأمر. فهذا سيدفعها للإعجاب بك، كما عليك تذكر المواقف المهمة والحساسة، وإن استطعت عدم نسيان أي شيء فهذا أفضل.. وإلا فإن إنزلاق العلاقة نحو البرود والسلبية أمر وارد جدا في هذه الحالة.

الجنس

هذا هو الوتر الحساس! عليك ان تعرف أن المرأة بطبيعتها أرقى من الرجل حيال هذه الناحية، لذا عليك أن تنسى أمر الجنس إن كنت تبحث عن شعبية في وسط أنثوي، وحاول ألا يخونك نظرك في لحظة غفلة، فهذا الأمر قد يضيع منك تعباً كبيراً، لذلك عليك إخفاء أي تعبير جنسي، فهن لا يمنحن حق تداول هذا الموضوع بسهولة، وبتجاهلك للجنس ستكون في نظرهن بمنتهى الرُّقي والتحضُّر.

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