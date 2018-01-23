إمرأة تتصف بشجاعة خارقة.. تتدخل لتنقذ رجلا من "الإنتحار"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قد لا يشبه رجل الآخر، وقد تختلف أذواقهم وأفكارهم وميولهم، وخاصة فيما يتعلق بالنساء وأنواعهن، لكن هناك صفات معينة تعتبر الخطوط العريضة التي يتفق عليها معظم الرجال، لأن المرأة التي تحمل هذه الصفات تجذب الرجال وتنال إعجابهم ويتعلقون بها، فماذا لو جمعت المرأة إلى جانل العطف والحنان والأنوثة صفة الشجاعة والتضحية التي عادة ما يتصف بها الرجال..



في موضوع ذي صلة، رصدت كاميرات المراقبة الموجودة عند إحدى محطات القطار في منطقة "رتفوردشاير" شرقي بريطانيا، امرأة شجاعة وهي تنقذ رجلا حاول رمي نفسه تحت عجلات القطار.

ويظهر مقطع الفيديو الرجل وهو بحالة هيستيرية ويضرب حقيبته بعرض الحائط، وبعدها ضرب الهاتف بالأرض فهشمه، حينها انتبه رجل وامرأته كانا يدفعان عربة طفل بجانب الرجل الذي سارع برمي نفسه، لكن المرأة كانت أسرع، إذ قفزت على الرجل وأسقطته أرضا، لتنقذ حياته بأعجوبة..



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