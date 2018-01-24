4 مشاهير.. مثلوا إعلانات للسجائر وماتوا بالسرطان (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يرجع تاريخ التدخين إلى عام 5000 قبل الميلاد، حيث وُجد في العديد من الثقافات المختلفة حول العالم.

اختلفت طرق فهم التدخين عبر الزمن وتباينت من مكان لآخر، من حيث كونه مقدسا أم فاحشا، راقيا أم مبتذلا، دواء عاما، أم خطرا على الصحة.

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أثبتت الدراسات الطبية أن التدخين يعد من العوامل الرئيسية المسببة للعديد من الأمراض مثل: سرطان الرئة، النوبات القلبية، ومن الممكن أن يتسبب أيضًا في حدوث عيوب خلقية.

الدخان قد يقتل المستهلك العادي، فما بالك باشخاص صوروا إعلانات لشركات التبغ، قد يكون الامر مجرد مصادفة، فيما يلي 4 أشخاص ارتبطت صورتهم بإعلانات السجائر وماتوا بالسرطان:

DICK HAMMER

الرجل ذو الملامح الخشنة، رجل الإطفاء ولاعب كرة السلة في جامعة جنوب كاليفورنيا وينافس في كرة الطائرة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، أما كممثل فأدى دور الكابتن ريتشارد في الموسم الأول من مسلسل جاك ويب وتركه في منتصف الطريق لأنه يريد الرجوع إلى عمل الإطفاء، إلا أن سرطان البروستات قتله في سن الـ69.



DAVID MCLEAN

بدأ التدخين في سن الـ12 وجسد أشهر الشخصيات ترويجاً للمنتج عبر الإعلان التلفزيوني، والإعلانات المطبوعة، ثم اجتاح رئته ورم سرطاني بعد أن كان يعاني من انتفاخ بها. ورغم إزالة الرئة إلا أن الورم انتشر في دماغه وعموده الفقري، فتوفي بسن الـ73، بعدها رفعت أرملة ماكلين دعوى على فيليب موريس وشركته مدعية أن إدمان ماكلين الذي كان معتاداً على تدخين خمس علب سجائر في اليوم على النيكوتين هو الذي أودى به إلى الوفاة.

ERIC LAWSON

ممثل تلفزيوني اشتهر بشخصية راعي البقر، الرجل عالي المزاج الذي ينفث دخان سيجارته بهدوء، لا يمكنك تخيل أنه قد يروج لمنتج يكون أحد أسباب وفاته. لاوسن توفي في سن الـ72 بعد أن ساهم في إنتاج إعلانات تنبه من مخاطر المنتج الذي رافقه منذ سن الـ14 إلا أنه كان على علم بأنه سيودي به إلى الموت.

WAYNE MCLAREN

مكلارين الذي بدأ مشواره ببعض المشاهد للمسلسلات، الفارس المحترف الذي جسد شخصية رجل مارلبورو هاجمه سرطان الرئة واضطره لإزالة إحدى رئتيه على الرغم من العلاج الكيميائي والإشعاعي، فانقلب للتوعية من أخطار التدخين، مات عن عمر 51 عاماً.

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