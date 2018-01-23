نجمة حائزة على الأوسكار.. تكشف خوفها من "الإرهاب الجنسي"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (BBC)



تعاني الممثلات في هوليود من التحرشات الجنسية سواء كانت لفظية أو فعلية، حيث انهالت الشكاوى في السنة الماضية، منذ تسرب حادث بهذا الخصوص، وأصبحت أصابع الاتهام تشار إلى المذنبين من الممثلين وصانعي الأفلام الأمريكية، وهو الأمر الذي لم يتم التطرق إليه سابقا بهذا الشكل، وبين الفينة والأخرى نرى صعود إحدى الممثلات الى المنصة للحديث عن حادث اعتداء جنسي من الماضي، أو معاناتها اليومية من نظرات زملائها ذات الأبعاد الجنسية..

في هذا الخضم، قالت الممثلة الأمريكية "ناتالي بورتمان" إن النظرة الجنسية لها وهي في سن المراهقة أثرت على مسارها المهني، حيث جعلتها تفكر بعناية في اختيار أدوارها السينمائية، وتذكرت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار خلال مشاركتها في مسيرة نسائية بمدينة "لوس أنجلس" الأمريكية السبت 20 يناير/ كانون، وقالت: "شعرت بحاجة إلى تغطية جسدي والتحكم في ردود فعلي وعملي" وفق موقع (BBC).

وأضافت:"ساعد التحكم في ردود فعلي، تجاه أقل تعليقات بشأن جسدي وحتى تعليقات انضوت على تهديدات أكثر، في ضبط سلوكي في بيئة تتسم بالإرهاب الجنسي"، وأشارت إلى أن هذه التجارب جعلتها تفكر بنظرة جديدة كليا بشأن أدوارها السينمائية التي تقبل المشاركة فيها، وبكل حرقة أكدت النجمة البالغة من العمر 37 عاما :"رفضت أي دور يحتوي ولو على مشهد تقبيل واحد"، فضلا عن إظهار "الجدية" أثناء المقابلات الحوارية الخاصة كي تضمن معاملة الآخرين لها بالمثل..

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