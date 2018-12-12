إليكم قائمة بأفضل 14 لعبة في عام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( wired )

حان الوقت لاستعراض أشهر الألعاب التي برزت خلال العام . معظم الناس سيتذكرون عام 2018 على أنه العام الذي أصبحت فيه لعبة "رويال فورتنيت" العملاقة على الإنترنت في معركة رويال ، ظاهرة عالمية ، لكن أيضاً تصنيفنا لأفضل الألعاب في عام 2018 تهيمن عليها ألعاب رائعة منفردة مشتقة من روايات قوية مثل God of War و Red Dead Redemption 2 وDetroit: Become Human

اليك قائمة بأفضل الألعاب التي اشتهرت هذا العام :

1. Super Smash Bros. Ultimate

بكل المقاييس - 74 شخصة قابلة للعب ، 103 مرحلة وعدد لا يحصى من الشخصيات والأشياء والأرواح - لعبة عبقرية Super Smash Bros: Ultimate بسيطة جدًاً ،إنها نفس اللعبة التي نشأت فيها ، وتم إنجازها بشكل أفضل من ذي قبل. إنها الشخصيات المفضلة لديك ، ومراحلك المفضلة ، والقواعد المفضلة لديك. هذا ما يبقيها شعبية لأكثر من 20 عامًا. هذا تقدير للماضي من ألعاب الفيديو الخاص بك. إنها حقا متعة رائعة.

2. (Red Dead Redemption( 2

مغامرة رعاة البقر المفتوحة لروكستار هي مناظر طبيعية مترامية الأطراف مليئة بالأشياء التي يمكن القيام بها.لعبة مفتوحة الإمكانيات هي تمثل خروجًا مرحًا من ألعاب GTA المثيرة .

3.(Call of Duty: Black Ops( 4

لا يوجد خيار اللعب الفردي في أحدث إصدارات Call of Duty outing ، ولكن التركيز على اللعب المتعدد قدم ما يعتقده الكثيرون بأنه أفضل لعبة معركة حول العالم.

4. Thronebreaker: The Witcher Tales

لعبة على الرغم من أنها لا تزال لعبة بصور ثنائية الأبعاد 2D , إلا أنها لا تزال قادرة على أسرك بقصتها ومعاركها المتعددة وأسلوبها التحليلي الذي يجعلك دائم التفكير والتخطيط ، نتمنى فقط أن تتطور إمكانياتها أكثرحتى نستطيع ضمها إلى النخبة .

5.Marvel's Spider-Man

الألعاب المبنية على الأبطال الخارقين لها تاريخ مختلط. هناك العديد من ألعاب باتمان الرائعة ، لكن سوبرمان لديه سجل فظيع وجميع الجهود السابقة التي بذلها الرجل العنكبوت في الألعاب لم تكن ناجحة . لكن Insomniac Games ، كسرت هذا الاتجاه مع مغامرة ساحرة للعالم المفتوح. . اللعبة حصرية لجهاز PS4 .

6. ( Banner Saga( 3

النسخة الثالثة والأخيرة في هذه العبة الإستراتيجية المفضلة على قائمة آر بي جي ، تجمع بانر ساغا 3 إستراتيجية ذكية مع رواية رائعة مليئة بالمشاهدات المتحركة الجميلة والشخصيات التي ستطورها لتحبها وتكرهها.

7. Detroit: Become Human

استمرت Quantic Dream في تطوير أسلوبها المميز من ألعاب المغامرة السينمائية المتفرعة ، و Detroit: Become Human هي بالتأكيد الأفضل لها حتى الآن. اللعب كثلاثة شخصيات مختلفة ، تتيح لك أن تأخذ قصة روبوتية لتسير في اتجاهات مختلفة ، مما يؤدي إلى العديد من النهايات المتنوعة. حتى لو خسرت المعارك أو فشلت في الأهداف أو حتى قتلت. الفرح الحقيقي سيأتي من استكشاف جميع مسارات القصة المختلفة للعبة وعالمها القريب .

8.Pillars of Eternity II: Deadfire

هناك العديد من الأماكن لتستكشفها والعديد من الشخصيات لتقابلها على طول الطريق ، إذا كنت تبحث عن طريقة لعب غنية لملئ وقت فراغك ، يجب عليك بالتأكيد تجربة Deadfire. متوفرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac الآن.

9. God of War

طرأت الكثير من التغييرات على لعبة God of War الجديدة بالمقارنة مع نسخة PlayStation 2 و 3 الأصلية. تم أخذ المزيد من الإلهام من آر بي جي ، مع إضافة المهام الجانبية لخريطة عالمية متفرعة وترقيات أكثر للأسلحة والدروع . تبدو اللعبة رائعة ، خاصةً في القتال بمجموعتها المتنوعة من القدرات والقوى.

10.Sea of Thieves

تعد هذه اللعبة مغامرة قرصنة نادرة تأخذك في رحلة قصيرة في الوقت الحالي ، لأنها تفتقر إلى محتوى متنوع بما فيه الكفاية للتطوير على المدى الطويل. ومع ذلك ، هي ممتعة سواء على مستوى اللعب الفردي أو مع الأصدقاء. تضع اللعبة الكثير من الجهد في صنع ما يمكن أن يكون مجرد لعبة تنافسية متعددة اللاعبين خالية من الإجهاد وممتعة .

11.Shadow of the Colossus

يجب على اللاعب أن يجوب الأراضي المحرمة وإلحاق الهزيمة بجميع الرؤساء الستة عشر الذين يسكنونها ، ويواجه كل منهم لغزًا بيئيًا وتحديًا جزئيًا. انها غامضة وممتعة للعب كما النسخة الأصلية.

12.Into the Breach

هذه مغامرة استراتيجية أخرى تم إنشاؤها عشوائياً. الآن بعد أن أصبحت اللعبة تقود رواد الفضاء بدلاً من المراكب الشراعية ، ستواجهون الوحوش العملاقة في مناوشات سريعة لتحديد مصير الكوكب.

13.Monster Hunter: World

أخيراً حصلت سلسلة مونستر هنتر على شهرة واسعة في الغرب تستحقها مع مونستر هنتر: العالم. خطت سلسلة آر بي جي خطوة عملاقة في التقدم من خلال فتح عالمها وتلميع ميكانيكاها ، مع الحفاظ على وحوش الصيد الأكثر جاذبية .

14.Iconoclasts

هي مغامرة ثنائية الأبعاد مع فن بيكسل جميل ومزيج من القتال والرؤساء والألغاز. مستوحاة من الألعاب مثل Metroid و Castlevania مع مساراتها المتفرعة ومجموعة متنوعة من الأسلحة والأدوات ، تحيي اللعبة أسلافها بينما تبني على إرثهم. مع قصة متمردة وشعور دافئ من الفكاهة .

متوفر على أجهزة PS4 و PC و Switch (التنزيل الرقمي فقط)

مصدر الصور :wired

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