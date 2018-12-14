صلاح وميسي ورونالدو ضمن تشكيلة اليويفا لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، مساء الاثنين، عن قائمة اللاعبين المرشحين لتشكيلة عام 2018 عن أدائهم في الموسم الماضي مع أنديتهم.

وتصدر نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، الترشيحات، وكذلك نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو،

وكشف "يويفا" عن قائمة تضم 50 لاعبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفتح التصويت للجماهير في استفتاء من خلال موقعه الإلكتروني، بحيث يختار كل شخص فريقه الأفضل المكون من 11 لاعبا.

وجاءت الأسماء كالتالي: حراسة المرمى

حارس مرمى نادي ليفربول، أليسون بيكر، وحارس توتنهام، هوغو لوريس، وحارس ريال مدريد، كيلور نافاس، وحارس مرمى أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، وحارس برشلونة، تير شتيغن.

المدافعون

فان دايك لاعب ليفربول خط الدفاع، ومعه رافائيل فاران لاعب ريال مدريد، ثم سيرخيو راموس ومارسيلو ظهير أيسر الملكي، وجون ستونز بطل الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ودييغو غودين لاعب أتلتيكو مدريد، وجورجيو كيلليني لاعب يوفنتوس.

وأيضا صامويل أومتيتي مدافع برشلونة ولوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد، وخوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة، ثم كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، خوسيه خيمينيز نجم أتلتيكو مدريد، مانولاس لاعب إي إس روما الإيطالي، وجوشوا كيميتش نجم بايرن ميونيخ و جيرارد بيكيه لاعب برشلونة.

لاعبو الوسط

لوكا مودريتش، ونغولو كانتي نجم تشلسي، وزميله بالفريق إيدين هازارد، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وجيمس ملينر لاعب ليفربول وكاسيميرو وتوني كروس ثنائي ريال مدريد وإيفان راكيتيتش لاعب برشلونة وبول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، ثم ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس.

بالإضافة إلى ساؤول نيغيز لاعب أتلتيكو مدريد وإيسكو متوسط ميدان ريال مدريد وثوفين توفيان لاعب مارسيليا وديميتري باييه زميله بالفريق الفرنسي.

المهاجمون

كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، وأنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وهاري كين مهاجم توتنهام، ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان.

وروبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ، وساديو ماني لاعب ليفربول وإدين دجيكو لاعب روما، وغاريث بيل جناح ريال مدريد ولويس سواريز مهاجم برشلونة وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس ثم إيدنسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.