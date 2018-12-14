"الفضائح الجنسية" مستمرّة في عالم كرة القدم.. فما الجديد؟!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف كرم الدين كريم رئيس الاتحاد الأفغاني، مؤقتاً عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، بسبب تحقيق في مزاعم انتهاكات وفضائح جنسية مع لاعبات منتخب السيدات.

وكانت بعض اللاعبات زعمت تعرضهن للاستغلال الجنسي من قبل مسؤولين في الاتحاد الأفغاني، داخل مقر الاتحاد بأفغانستان ومعسكر للتدريب في الأردن في شباط/ فبراير الماضي.

وتشهد أوساط كرة القدم العالمية الكثير من الفضائح الجنسية، حيثُ طالت العديد من اللاعبين ومشاهير كرة القدم، فمن هم وما هي قضاياهم:

- كريستيانو رونالدو - مهاجم ريال مدريد السابق وجوفنتوس الإيطالي الحالي

في العام 2009، اعترف رونالدو باغتصاب فتاة، ووكّل 9 محامين للدفاع عنه. وفي نهاية المطاف، اضطر لدفع مبلغ 375 ألف دولار للفتاة من أجل الحصول على تنازل منها عن القضية.

- روبينيو - لاعب ميلان السابق

حكمت إحدى المحاكم الإيطالية على البرازيلي روبينيو لاعب ميلان الأسبق، بالسجن 9 سنوات، بعد إدانته إلى جانب 5 أشخاص بالاعتداء الجنسي على فتاة ألبانية عام 2013، في أحد الملاهي الليلية.

- كريم بنزيمة - لاعب رياد مدريد

اتهم بنزيمة باغتصاب عارضة الأزياء زهية دهار عندما كانت قاصراً فى عام 2009، وتسببت تلك الأزمة في استبعاده من منتخب فرنسا أخيراً. كما تشارك في القضية نفسها الثنائي فرانك ريبيري وسيدني جوفو لاعبا الديوك الفرنسية.

- آدم جونسون - لاعب سندرلاند ومنتخب إنكلترا الأسبق.

واجه جونسون عقوبة السجن لمدة 6 سنوات، بعد ثبوت إدانته باغتصاب فتاة قاصر العام 2012.

- 8 لاعبين من منتخب المكسيك

في العام 2011، كان المنتخب المكسيكي على موعد مع مباراة ودية أمام الإكوادور، انتهت بفوز المكسيك بهدف دون رد، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس كوبا أميركا التي أقيمت في الأرجنتين وقتها.

وإثر ذلك، دعا 8 من لاعبي المكسيك عدداً من الساقطات وأدخلوهن مقر إقامتهم وقضوا معهنّ ليلة حمراء. وإثر الفضيحة، قرر الاتحاد المكسيكي إيقاف اللاعبين الثمانية عاماً كاملاً وتغريم كل منهم 2000 دولار.

- جون تيري - لاعب منتخب إنكلترا وتشيلسي السابق

في العام 2010، واجه تيري فضيحة من العيار الثقيل، بعدما أقام علاقة مع فانيسا برونسال زوجة صديقه واين بريدج زميله في المنتخب الإنكليزي ولاعب مانشستر سيتي.

وإثر ذلك، قرر الإيطالي فابيو كابيللو المدير الفني للمنتخب الإنكليزي حينها سحب شارة القيادة من تيري، كما أعلن بريدج اعتزال اللعب دولياً كي لا يقابل تيري، ورفض مصافحته قبل لقاء مانشيستر سيتي وتشيلسي.

مصدر الصورة: Middle East Online

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