تقسيم تركة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد

أخبار الآن | البرتغال (وكالات)

كشفت تقارير صحفية، أن هناك عديد من اللاعبين، استفادوا من رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد صوب يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن مدافع الملكي سيرجيو راموس هو المستفيد الأول، بعدما بات المنفذ لضربات الجزاء، وسجل 3 أهداف هذا الموسم.

وأضافت أن كريم بنزيما أصبح القائد الثالث للفريق، بعد راموس ومارسيلو، وهذا كان دور رونالدو في الموسم الماضي..

كما أشارت الصحيفة أنه بعد مغادرة رونالدو، أصبح جاريث بيل، اللاعب صاحب أعلى راتب في الفريق..

وأضافت أنه بالإضافة لركلات الجزاء، فإن راموس أخذ المكان الذي كان رونالدو يستخدمه لأسرته، في ملعب سانتياجو برنابيو.

وواصلت أن كريم بنزيما أصبح القائد الثالث للفريق، بعد راموس ومارسيلو، وهذا كان دور رونالدو في الموسم الماضي، كما أنه بات آخر لاعب يخرج الى أرضية الملعب، قبل بداية المباريات، وأخذ أيضًا مكان البرتغالي بجانب كاسيميرو، في صورة الفريق الرسمية، قبل اللقاءات.

وتابعت أنه بعد مغادرة رونالدو، أصبح جاريث بيل، اللاعب صاحب أعلى راتب في الفريق، وهو حاليا يظهر على أرض الملعب أنه يستحق هذه المكانة.

وأشارت إلى أن قميص رونالدو، الرقم 7، أصبح من نصيب الوافد الجديد ماريانو دياز، بالإضافة إلى أن المعد البدني للفريق، هو الشخص الذي يجلس في المقعد المخصص لرونالدو، في حافلة الملكي الآن.

ونوهت بأن لاعبي ريال مدريد سيكونون دائماً في المقدمة لتحقيق الجوائز الفردية، وسيحاول لوكا مودريتش الفوز بجائزة الأفضل، كما أصبح أفضل لاعب في أوروبا.

وأتمت بأن الـ"BBC" أصبح "BBA"، حيث بات أسينسيو هو المكمل الهجومي لمثلث ريال مدريد، مع بيل وبنزيما.

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