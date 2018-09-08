كيف ودع رونالدو زملاءه قبل مغادرته ريال مدريد؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)‏

فاجأ اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو زملاءه في ريال مدريد بكلمات مؤثرة، قبل دقائق من انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل إعلان رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي.

حيث اجتمع رونالدو بزملائه في غرفة تبديل الملابس، ووجه لهم 4 كلمات: "العبوا وفوزوا واصنعوا التاريخ". وبتلك الكلمات ودعهم حسب الفيديو الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

حيث كانت هذه الجملة آخر عبارة قالها رونالدو لزملائه، قبل إعلان مغادرته ريال مدريد وانتقاله إلى نادي يوفنتوس الايطالي .

كما انتقل رونالدو إلى يوفنتوس وذلك قبل أسبوع ،بعدأن قضى سنوات مع النادي الملكي وأحرز من خلالها عددا من الألقاب والجوائز.

كما أشارت "ماركا" أن نجم يوفنتوس أبلغ زملاءه في الفريق بقرار الرحيل عن النادي قبل أسابيع من المباراة النهائي لــ "لتشامبيونزليغ."

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