من هو اللاعب الـ"جنتلمان" لهذا العام؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

الأهم من الشهرة هي السمعة الحسنة ، فالشهرة قد تمضي لكن الأثر الطيب الذي يتركه الشخص في النفوس هو ما يبقى للأبد ، أيا كان سبب الشهرة السمعة هي الأهم .. حتى في عالم الرياضة .

في مسابقة "جنتلمان العام" كرمت دار أزياء "الخياط الإمبراطوري" لملابس الرجال الفاخرة، لاعب وسط نادي "سبارتاك" لكرة قدم والمنتخب الروسي، رومان زوبنين، وأعطته الجائزة الرئيسية.

وقال اللاعب الروسي زوبنين، أثناء تجريبه لبزة السهرة الرسمية "سموكينغ": "في البداية، لم أصدق أنني أصبحت (جنتلمان العام)، ظننت أنها مزحة. لكنني سعيد، فأنا أحاول أن لا أجادل حكام المباريات، لأنه لا يوجد معنى لذلك، فهم لا يلغون قراراتهم. أما عن الشجار فأنا لا أقاتل، ودخلت في شجار للمرة الأخيرة عندما كان عمري 11 عاما، لكنني أثأر في أرض الملعب أحيانا. والتمثيل (التحايل) في الملعب ليس من صفاتي".

وقدم الجائزة الخياط ومدير دار "الخياط الإمبراطوري"، سامي كوتواني، وهي عبارة عن بزة سهرة سوداء فاخرة من تصميم وتفصيل الدار.

وقال كوتواني: "يمكن أن يصبح الرياضي الذي يرتدي بزة رسمية جيدة (أيقونة) في عالم الموضة والأزياء، إذا كان لديه خياط جيد. كما أنه مثلما يعتمد الرياضي على مهاراته في كرة القدم، عليه أن يعتمد على خياطه في الأزياء ليبرز شخصيته".

وبدأت جائزة فيودر تشيرينكوف "جنتلمان العام"، بمنح جوائزها منذ عام 1994 للاعبي كرة القدم، الذين لم يتميزوا ويحققوا نجاحات رياضية فحسب، بل أظهروا أيضا سلوكهم النبيل في ميادين اللعب.

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