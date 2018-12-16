أبرز إنجازات العرب في مونديال الأندية (صور)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
كانت الكرة العربية حاضرة بشكل شبه دائم في مونديال الأندية، فـمنذ اللحظة الأولى، فرضت كرة القدم العربية تواجدها على بطولة كأس العالم للأندية سواء من خلال النسخة التي أقيمت عام 2000 أو على البطولة بنظامها الحالي الذي بدأ في 2005
وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016.
سنة 2000
وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية من خلال فريقي الأهلي واتحاد جدة السعودي حيث شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.
سنة 2005
شهدت ضربة البداية نجاحا ملموسا للكرة العربية حيث فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005
2006
ثم فاز الأهلي بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006.
سنة 2007
الترجي التونسي في المركز الرابع
سنة 2008
المركز السادي الأهلي المصري
سنة 2010
المركز السادس الوحدة الإماراتي
سنة 2011
المركز الثالث السد الرياضي
سنة 2012
النادي الأهلي في المركز الرابع
سنة 2013
لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء البيضاوي المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013 وفوزه بالمركز الثاني ، وقد شارك في البطولة كمضيف لها فيما احتل الأهلي الفائز بلقب أفريقيا آنذاك المركز السادس.
سنة 2014
فاز بـالمركز الخامس وفاق صطيف
ورغم هذا، كانت الفرق العربية المنتمية للقارة الأسيوية أكثر تفوقا على نظيرتها من القارة الأفريقية في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.
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