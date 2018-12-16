أبرز إنجازات العرب في مونديال الأندية (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

كانت الكرة العربية حاضرة بشكل شبه دائم في مونديال الأندية، فـمنذ اللحظة الأولى، فرضت كرة القدم العربية تواجدها على بطولة كأس العالم للأندية سواء من خلال النسخة التي أقيمت عام 2000 أو على البطولة بنظامها الحالي الذي بدأ في 2005

وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016.

سنة 2000

وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية من خلال فريقي الأهلي واتحاد جدة السعودي حيث شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.

سنة 2005

شهدت ضربة البداية نجاحا ملموسا للكرة العربية حيث فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005

2006

ثم فاز الأهلي بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006.

سنة 2007

الترجي التونسي في المركز الرابع

سنة 2008

المركز السادي الأهلي المصري

سنة 2010

المركز السادس الوحدة الإماراتي

سنة 2011

المركز الثالث السد الرياضي

سنة 2012

النادي الأهلي في المركز الرابع

سنة 2013

لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء البيضاوي المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013 وفوزه بالمركز الثاني ، وقد شارك في البطولة كمضيف لها فيما احتل الأهلي الفائز بلقب أفريقيا آنذاك المركز السادس.

سنة 2014

فاز بـالمركز الخامس وفاق صطيف

ورغم هذا، كانت الفرق العربية المنتمية للقارة الأسيوية أكثر تفوقا على نظيرتها من القارة الأفريقية في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.

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