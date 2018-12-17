ريال مدريد يصل أبوظبي للمشاركة في مونديال الأندية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل نادي ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا وحامل لقب كأس العالم للأندية، يوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية "أبوظبي" عقب رحلة طيران استغرقت 7 ساعات، لملاقاة كاشيما الياباني مساء الأربعاء، و تمهيدا لبدء حملة الدفاع عن لقبه في البطولة التي تحتضنها الإمارات حتى 22 من الشهر الجاري.

وتوجه الفريق المدريدي مباشرة لفندق الإقامة في "أبوظبي" للراحة بعد رحلة السفر الطويلة.

وسيبدأ "الميرينجي" يوم الإثنين استعداداته لقص شريط مبارياته في البطولة في الدور نصف النهائي مساء الأربعاء أمام كاشيما أنتلرز الياباني، بطل آسيا، الذي أطاح بديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي، بطل الكونكاكاف، من دور الثمانية بنتيجة 3-2.

وخلال مراني الإثنين والثلاثاء، ستتضح الصورة بالنسبة للثنائي الويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة، اللذين يعانيان من آلام على مستوى كاحل القدم، هذا بالإضافة للبرازيلي كاسيميرو والصاعد سيرخيو ريجيلون اللذين تعافيا لتوهما من إصابتيهما.

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مصدر الصورة: العين الرياضية