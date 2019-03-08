شجار بين راموس ورئيس ريال مدريد.. واللاعب يطلب الرحيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ماركا)

كشف تقارير صحفية إسبانية عن نشوب مشاجرة لفظية حادة بين سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، عقب خسارة الفريق الأخيرة أمام أياكس أمستردام الهولندي على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فقد دخل راموس في مشادة مع بيريز عقب نهاية مواجهة أياكس التي خسرها الفريق بنتيجة 1-4، بعد أن قام بيريز بتوبيخ اللاعبين في غرف الملابس بعد نهاية المباراة بهذه النتيجة القاسية.

وقام راموس بالرد على هجوم بيريز بأنه قد قام بتحذيره في الصيف الماضي من تراجع مستوى ونتائج الفريق، وطالبه بضرورة التعاقد مع لاعبين قادرين على قيادة الميرنغي للمنافسة على البطولات.

وأضاف راموس أن اللاعبين لا يمكن أن يتحملوا نتيجة تراجع النتائج بمفردهم، واتهم بيريز بسوء التخطيط والإدارة وهو ما استفز رئيس النادي الملكي بشدة.

وقام بيريز بتهديد راموس بالاستبعاد من قلعة سانتياغو برنابيو، وهو ما قابله اللاعب بقوله أنه لا يمانع في الرحيل في حالة حصوله على كافة مستحقاته.

وكان راموس قد غاب عن تشكيلة فريقه في مباراة الإياب أمام أياكس بسبب عقوبة الإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، وهي البطاقة التي اعترف اللاعب بتعمده الحصول عليها، وترتب عليها تعرضه لعقوبة الإيقاف لمباراتين من جانب الإتحادالأوروبي لكرة القدم.

وتعرض راموس لإنتقادات لاذعة بسبب تعمده الحصول على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب، وتفرغه لتصوير مشاهد فيلمه الوثائقي في مدرجات سانتياغو بيرنابيو أثناء مباراة مصيرية للفريق الذي يحمل شارة قيادته.

ويعيش ريال مدريد أسبوعًا كارثيًا بعد أن خرج من منافسات كأس الملك على يد برشلونة وخسر كلاسيكو الليغا، واختتم سلسلة انتكاساته بالخروج من دورى أبطال أمام أياكس بخسارة مذلة.

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