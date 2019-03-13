غوارديولا يدعم بايرن ميونخ ويتمنى خسارة ليفربول

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، أنه سيدعم بايرن ميونخ في مواجهته المرتقبة مساء اليوم عندما يستضيف ليفربول في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان ذلك في تصريحات صحفية بعد فوز فريقه الكاسح مساء أمس أمام شالكه الألماني بسباعية نظيفة.

وقال غوارديولا عند سؤاله عن مباراة بايرن ميونخ وليفربول: ”مع اعتذاري للجماهير الإنكليزية، أنا أحب مدينة ميونخ وأحب فريق بايرن، لدي العديد من الأصدقاء هناك، أتمنى أن يكون الفوز والتأهل من نصيبهم“.

وأضاف بيب: ”من الجيد جدًا للكرة الإنكليزية تأهل 3 أندية إلى ربع نهائي دوري الأبطال، ومن الممكن أيضًا أن يتأهل ليفربول، ولكن أتوقع فوز بايرن وأتمناه“.

وكانت 3 أندية إنكليزية (مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وتوتنهام) قد تأهلت إلى ربع نهائي دوري الأبطال حتى الآن، وفي حالة نجاح ليفربول في تجاوز عقبة بايرن ميونخ ستحصد أندية البريميرليغ نصف مقاعد دور الثمانية.

هذا ويحتدم الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول على صدارة البريميرليغ هذا الموسم، كما نجح الريدز في إقصاء غوارديولا وفريقه من ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بعد أن حققت كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب الفوز ذهابًا وإيابًا.

اقرأ أيضاً:

بعد عودته لمدريد .. زيدان يتقاضى نصف راتب سيميوني

الصحف الإيطالية: رونالدو كائن مفترس قادم من المريخ