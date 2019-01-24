فيتنام تواجه اليابان اليوم.. "قتالٌ" حتى النهاية!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتحضّر منتخب فيتنام لملاقاة نظيره الياباني، اليوم الخميس (16:00 بتوقيت السعودية)، على ستاد "آل مكتوم" في دبي، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحتل فيتنام المركز الثالث ضمن المجموعة الرابعة، وفي جعبتها 3 نقاط. آخر مبارياتها كانت الأردن، حيث تمكّن الفريق الفيتنامي من الفوز على نظيره الأردني بركلات الترجيح، وإقصائه ضمن منافسات دور الـ16، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

على الجبهة اليابانية، فإنّ المنتخب يتصدر المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط انتزعها من 3 انتصارات، آخرها كان على منتخب السعودية بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدور الـ16.

وكانت اليابان تلاقت مع فيتنام ضمن بطولة كأس آسيا في العام 2007، وقد فازت حينها نتيجة 4-1.

مدرب فيتنام: سنتقاتل حتى النهاية

بدوره، قال بارك هانج سيو مدرب منتخب فيتنام: "يتوقع كثير من الخبراء فوز اليابان علينا غدا، لكن فريقنا الفني يعمل بجد لتحقيق الفوز وأعتقد أن لاعبينا سيقاتلون حتى النهاية دون خوف".

وأضاف: "اليابان لديها أسلوب لعب مختلف، لكن اللعب أمام منتخبي العراق وإيران، وهما منتخبان قويان للغاية، كان مفيداً للاعبين الذين يستعدون لمواجهة المنتخب الياباني".



مصدر الصورة: منتخب فيتنام - يوروسبورت - Eurosport

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