ميسي أفضل لاعب يسجل من مقاعد الاحتياط في القرن الحالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا يتوقف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تحطيم الأرقام القياسية أو صناعة أرقام جديدة يصعُب جدًا تحطيمها مستقبلًا، حتى عندما يوضع على مقاعد الاحتياط.

واستطاع الساحر ليونيل ميسي من تعديل نتيجة مباراة فريقه أمام ليغانيس الأحد بعد نزوله حيث أحرز هدفا وتسبب في صنع آخر، ليقود البارسا لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هذا الهدف رفع رصيد أهداف ميسي حين يدخل اللقاء من مقاعد البدلاء إلى 22 هدفًا منذ بداية عام 2000 حتى الآن مما يجعله الهداف الأول للبطولة في القرن الـ21 فيما يخص اللاعبين البدلاء.

وقد حقق النجم الأرجنتيني هذا الإنجاز رغم أنه لم يبدأ اللعب في الليجا سوى في 16 أكتوبر 2004 حين دخل الملعب عند الدقيقة الـ82 أمام اسبانيول.

يُذكر أن هذا الهدف هو الـ18 لميسي هذا الموسم في الليجا وقد صنع 11 هدفًا خلال 18 مباراة، فيما هو الهدف الـ25 له في كل بطولات الموسم.

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