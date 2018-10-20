اليابان: ظاهرة غريبة.. أشجار الكرز تُزهر في الخريف (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحتفل اليابانيون بموسم تفتح أزهار الكرز والذي يأتي كعادته في كل ربيع، وهذا ليس استثناءً يابانيا، فالربيع هو الفصل الذي يبشر بولادة حياة جديدة على سطح هذه المعمورة لكن شيئا غريبا حدث هذا العام، قلب تقويم البلد رأسا على عقب وأحدث ظاهرة شديدة الغرابة لم تشهدها اليابان أو أي بلد آخر، فأشجار الكرز أذنت بولادة مبكرة وتفتحت أزهارها في فصل الخريف!

وقد ذكرت محطة ان.اتش.كيه اليابانية أن مراكز الرصد الجوي في اليابان تلقت مئات التقارير عن أشجار تزهر في منطقة تمتد من كيوشو في جنوب غرب اليابان الى هوكايدو في الشمال. وقد عزا علماء حدوث هذه الظاهرة الى الإعصارين اللذين ضربا البلاد في سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المهندس الزراعي "هيرويوكي وادا": "عواصف هذا العام أثرت على مناطق واسعة وربما تسببت الرياح القوية باختلاطات مناخية الأمر الذي أدى الى تفتح الأزهار في غير موسمها.. إنني لم أرَ شيئا من هذا القبيل أبدا."

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وأوضح "وادا" أن مجموعة متنوعة من أشجار الكرز، تحتاج وقتا أكثر يمتد الى أوائل فصل الصيف لكي تزهر، ولكن هذا العام، صنعت الأعاصير مناخا ملائما وإن كان مؤقتا لعملية التفتح وهذا ما شجع مزيدا من البراعم لكي تزدهر.

ولحسن الحظ، ليس من المتوقع أن يؤثر الإزهار خارج الموسم على أزهار الربيع.

التفاعل مع موسم تفتح أزهار الكرز، ليس اعتياديا في اليابان إذ أنه يعتبر طقسا احتفاليا يعم البلاد بأسرها وهذا ما تم حفظه لأكثر من 1000 عام، وفقا لصحيفة واشنطن بوست. من خلال توثيق يوميات وقصص اليابانيين، التي تحكي قصة الحياة والروح والموت والولادة والجمال ومعان صاغت من هذا الموسم تحفة ثقافية مضيئة في أدب اليابانيين.

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