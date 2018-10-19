قمر اصطناعي مضيء بديلًا لمصابيح إنارة الشوارع

أخبار الآن | بكين - الصين (وكالات)

كشفت تقارير إعلامية، أن الصين تستعدُ لإطلاقِ قمرٍ اصطناعي مضيء بديلًا لمصابيح إنارةِ الشوارع، في مدينةِ تشنغدو الجنوبية الغربية بحلول العام 2020. العلماء الصينيون يخططون لإرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى الفضاء في السنواتِ الأربعِ المقبلة ومن المتوقع أن تدورَ الأقمار المصنوعة من مواد عاكسة مثل المرآة على مدار خمسمئةِ كيلومتر فوق الأرض، وتضيء مساحةًً قطرُها من عشرةٍ إلى ثمانين كم.

القمر الصناعي المضيء سيكون أكثر سطوعًا بـ 8 مرات من القمر الحقيقي، وفقًا لما ذكرته الوكالة الحكومية للإعلام. هذا الاختراع يشكل جزءًا من طموحات الصين المتنامية في استعمار الفضاء.

وقال رئيس معهد نظام بحوث تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة في تشنغدو، والتي طورت المشروع، وو تشون فنغ، إن القمر الصناعي المضيء سيوفر “وهجًا يشبه الغسق”.

وقال “وو” للوكالة الحكومية للإعلام في وقت سابق اليوم، إن “سطوع الأقمار الصناعية ووقت الخدمة قابلان للتعديل، ويمكن التحكم بدقة الإضاءة على بعد عشرات الأمتار. وأضاف وو تشون فنغ، أن الأقمار الصناعية الثلاثة ستعمل بالتناوب من أجل تقليل استهلاك الكهرباء في البنية التحتية للمدينة بشكل كبير، خاصة خلال فصل الشتاء، وأنه تم تصميم القمر الاصطناعي المشع لإكمال ضوء القمر ليلًا.

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