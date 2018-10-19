"تحدي الفايكنغ" يجذب السياح في المغرب

أخبار الآن | مرزوقة - المغرب - (رويترز)

تحولت قريةُ صغيرة في قلبِ الصحراء المغربية إلى مضمارِ سباقٍ يتنافسُ فيه عشرات العدائين المغاربة والأجانب في بطولةٍ باسم "تحدي الفايكنغ".ويهدفُ السباق، الذي يُنظم في صحراءِ قرية مرزوقة القريبة من الحدودِ الجزائرية، إلى جذبِ سائحين من النورديك (سكان منطقة الشمال التي تضم الدول الاسكندنافية) لزيارةِ التاريخ الثري والطبيعة في المغرب. وشارك زهاء ثمانين متنافسا في السباق المُجهد الذي استمر ثلاثة أيام تضمنت مرحلة بها حواجز والعدو لمسافة تزيد على عشرين كيلومترا.

وقال مُعلم تاريخ من الدنمرك مشارك في التحدي ويدعى توماس بريدفنج "أشعر بحماس استثنائي إزاء وجودي هنا ومشاهدة المغرب لأني أعرف أن أسلافنا أبحروا إلى هنا قبل ألوف السنين وتعرفوا على المغرب". كما التقى المتنافسون مع مجموعة ممثلين كانوا يرتدون ملابس مثل تلك الخاصة بقبائل الفايكنج وهم يحاولون دفعهم خارج الطريق.

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