صورة للقرود تحصد جائزة عالمية لتصوير الحياة البرية لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تزخر الحياة البرية بلقطات فريدة من نوعها تسلب الناظرين، وربما يشكل تواجد القرود عاملا مرحا يشد إليه المصورين ويثير انتباهم، فهذا الحيوان النشط أثار إعجاب المصور فكان مادة جلبت له الحظ!

في التفاصيل، أعلن متحف التاريخ الطبيعي البريطاني الفائزين في واحدة من أكبر المسابقات الدولية لتصوير الحياة البرية لعام 2018. وفازت صورة القرود الذهبية التي التُقطت في جبال "تشينلينغ" الصينية للمصور الفوتوغرافي الهولندي، "مارسيل فان أوستن"، بجائزة مصور العام للحياة البرية..







ورصد المصور الهولندي حياة هذا النوع من القرود النادرة الجميلة وعاداته، ليلتقط صورة فريدة لها، يظهر فيها الشعر الذي يغطي جسدها، ويبرز وجوهها المميزة، فتعد مسابقة مصور العام للحياة البرية إحدى المسابقات العريقة في عالم التصوير الفوتوغرافي.



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