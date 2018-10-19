السودان .. عرس جماعي في سجن يثير الجدل! (فيديو )

أخبار الآن | الخرطوم - السودان ( وكالات محلية )

زواج جماعي شهده نزلاء في السودان بسجن الاتحادي المركزي بمدينة الدامر، في ولاية نهر النيل شمال البلاد، ما أثار جدلاً واسعاً وفتح باباً من التعليقات الساخرة والمشجعة .

الاحتفال بالعرس، الذي بثت منه قناة الشروق المحلية لقطات فيديو، أقيم في إطار مشروع يسمى “زواج العفاف” الذي أقامته إدارة السجون، وشهد عددًا من الزيجات للنزلاء.

وتنوعت تعليقات السودانيين على فيديو الزفاف في موقع يوتيوب؛ بين مؤيد للفكرة وساخر منها.

وقال معلّق يدعى عصمت بشرى: إن “المنشط فريد فعلًا، والعفاف وتزكية المجتمع داخل السجون فلسفة عجيبة”.

بينما جاءت تعليقات المنتقدين على نحو ما قال شخص يسمى مهدي يحيى، متسائلًا: “ماذا بعد أن زوجوهم وتركوهم بدون مصدر دخل، أكيد يومًا ما ستضيق بهم سبل الحياة ويقع الطلاق الجماعي بدلًا من العرس”.

وطالب آخر يدعى بابكر السعودي بترك من هم في السجون، والتركيز على من هم خارجها في شأن الزواج.

فيما انتقد يوسف الصاوي تصوير الحدث، وقال إن “هذه من الأشياء التي تذكر بدون كشف حال وتصوير، واعتبره عملًا جميلًا إذا لم يبث على (يوتيوب)”.

وتضمن الفيديو حديثًا لنائب المدير العام لقوات الشرطة بابكر أحمد الحسين، أكد خلاله أن مشروع العفاف يعتبر من البرامج النوعية، ووصفه بأنه منشط فريد في تزكية المجتمع والتهذيب وإصلاح النفوس، وأنها مبادرة استثنائية انفرد بها السودان تؤكد احترام الدولة لحقق الإنسان، والعمل على تهذيب نزلاء السجون وتزكيتهم”. وتعهد بأن تستمر فكرة الزواج وتهيئة بيئتها؛ لأن المواطن محتاج إلى تزكية المجتمع والترابط.

اقرأ أيضاً :

دراسة: ارفض طلبات زوجتك لتحافظ على أسرتك

صورة للقرود تحصد جائزة عالمية لتصوير الحياة البرية لعام 2018